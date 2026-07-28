Волонтеры из Строгина отправили бойцам СВО более 15 тонн гумпомощи

Активисты волонтерского штаба храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгине и прихожане с начала года передали бойцам специальной военной операции, пациентам госпиталей и мирным жителям более 15 тонн гуманитарных грузов.
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