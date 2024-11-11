«И семью всю забери»: учеба в московском вузе не спасла мигранта-киргиза от депортации из России

ИП

Ирина Полякова

Если проверить телефоны у тех , кто ооочень хорошо сейчас зарабатывает в Москве , и киргизов и таджиков и азербайджанцев , то у каждого второго полиция с переводчиком найдете тонны дерьма на Россию и русских , они все поголовно слышают и подписаны на " радио свобода" и прочую нечисть своих якобы проповедников ! У себя пусть их учат их власть и страна ! Ну хватит уже , сколько им дал СССР? Да , некоторые даже признают , но сути не меняет , та же злоба и ненависть !