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«И семью всю забери»: учеба в московском вузе не спасла мигранта-киргиза от депортации из России

«И семью всю забери»: учеба в московском вузе не спасла мигранта-киргиза от депортации из России

Телеканал "78" Мигрант из Киргизии Уланбек не смог въехать в Россию, несмотря на учебу в вузе и проживанием с семьей в Москве.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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8 час.
Ина Куликова
Домой до всей семьей!!!
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7 час.
ИП
Ирина Полякова
Если проверить телефоны у тех , кто ооочень хорошо сейчас зарабатывает в Москве , и киргизов и таджиков и азербайджанцев , то у каждого второго полиция с переводчиком найдете тонны дерьма на Россию и русских , они все поголовно слышают и подписаны  на &quot; радио свобода&quot; и прочую нечисть своих якобы проповедников ! У себя пусть их учат их власть и страна ! Ну хватит уже , сколько им дал СССР? Да , некоторые даже признают , но сути не меняет , та же злоба и ненависть !
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6 час.

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