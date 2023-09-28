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Экс-футболист Булыкин раскритиковал Соболева за слова о победе в Лиге Европы

Экс-футболист Булыкин раскритиковал Соболева за слова о победе в Лиге Европы

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал нападающего московского "Спартака" Александра Соболева, заявившего, что красно-белые выиграли бы Лигу Европы, если бы российские клубы не отстранили.

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