«В Европе очень сильно запахло порохом»

Россия и Белоруссия решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства.Минобороны Белоруссии выпустило заявление о продлении проверки сил реагирования Союзного государства «из-за военной активности у границ» и обострения в Донбассе.
Россия и Белоруссия решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства.Минобороны Белоруссии выпустило заявление о продлении проверки сил реагирования Союзного государства «из-за военной активности у границ» и обострения в Донбассе.
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