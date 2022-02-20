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«В Европе очень сильно запахло порохом»

Россия и Белоруссия решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства.Минобороны Белоруссии выпустило заявление о продлении проверки сил реагирования Союзного государства «из-за военной активности у границ» и обострения в Донбассе.

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