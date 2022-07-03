В Венесуэле погиб один из лидеров колумбийских повстанцев Иван Маркес

В Венесуэле погиб один из лидеров Революционных вооружённых сил Колумбии (FARC) Иван Маркес, также известный как Лучано Марин Аранго - предполагается, что его убили боевики из конкурирующих повстанческих организаций, сообщает газета El Universal.
В Венесуэле погиб один из лидеров Революционных вооружённых сил Колумбии (FARC) Иван Маркес, также известный как Лучано Марин Аранго - предполагается, что его убили боевики из конкурирующих повстанческих организаций, сообщает газета El Universal.
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