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Австралийское eSafety подало в суд на Telegram за доступ к запрещенным данным

Австралийское eSafety подало в суд на Telegram за доступ к запрещенным данным

Австралийское Управление уполномоченного по вопросам электронной безопасности (Office of the eSafety Commissioner) подало иск в Федеральный суд против Telegram, обвинив платформу в систематическом отказе удалять террористический и экстремистский контент.

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