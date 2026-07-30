Австралийское eSafety подало в суд на Telegram за доступ к запрещенным данным

Австралийское Управление уполномоченного по вопросам электронной безопасности (Office of the eSafety Commissioner) подало иск в Федеральный суд против Telegram, обвинив платформу в систематическом отказе удалять террористический и экстремистский контент.
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