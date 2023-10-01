Воля и Услада. Какие еще необычные имена дают новорожденным в Алтайском крае

В 2023 году в регионе зарегистрировано большое количество детей с редкими и необычными именами Имя новорожденному теперь можно подобрать с помощью специального сервиса - такую новинку на портале ЗАГС анонсировала Федеральная налоговая служба России.
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