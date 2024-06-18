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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Горшков подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года. Защитник переходит из «Крыльев» за 120 млн рублей

По информации «РБ Спорт», соглашение игрока с петербуржским клубом будет рассчитано на 4 года.  Ранее стало известно, что защитник «Крыльев Советов» перейдет в «Зенит» за 120 миллионов рублей.

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