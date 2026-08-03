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Социалисты в США объяснили свою цель

Социалисты в США объяснили свою цель

Взять под контроль те частные предприятия, которые удовлетворяют основные потребности человека, намерены в случае прихода к власти демократические социалисты в США, сообщила кандидат в Палату представителей США от Демократической партии Мелат Кирос 31 июля на радио PBS.

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