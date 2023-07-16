Парламентская газета

916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    как в той песне - все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо ...Президент оценил ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Самая опасная болезнь в России это что власть уничтожает свое население, отдавая Русь пришлым...В Роспотребнадзор...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мое мнение что пора политиков, чиновников, олигархов с бизнесменами и минобороны перенести в Белгородскую, брянскую, ...В результате обст...

В Севастополе отразили ночную атаку беспилотников

В Севастополе отразили ночную атаку беспилотников

В ночь в 16 июля в Севастополе отразили атаку беспилотников, сообщил глава города Михаил Развожаев. В соцсетях губернатор уточнил, что силами ПВО сбиты или подавлены девять дронов над морем в районе мыса Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх