В Севастополе отразили ночную атаку беспилотников

В ночь в 16 июля в Севастополе отразили атаку беспилотников, сообщил глава города Михаил Развожаев. В соцсетях губернатор уточнил, что силами ПВО сбиты или подавлены девять дронов над морем в районе мыса Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.