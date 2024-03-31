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Закон и Порядок

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Роль Франции в конфликте: После ввода войск у Москвы будет два варианта

Роль Франции в конфликте: После ввода войск у Москвы будет два варианта

Полтора года назад Президент сказал: «мы ещё ничего не начинали». Но вот пришёл новый 2024 год – и Запад понял, что все рассуждения сперва о «поражении России на поле боя», потом о «стратегическом тупике» на украинском ТВД оказались-​таки чушью (кто бы мог подумать), и что русские медленно, но верно начинают «начинать».

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Комментарии
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sergo galin
а разве ввод войск не означает обьявление войны ? по моему необходимо уже сокращать консульства и вывозить дипломатов из петушатни и как только нога французских солдат ступила на территорию У начинать уничтожать . по их логике тогда можно и на нашу землю можно высадиться , а ответ считать нападением на НАТО
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