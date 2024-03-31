Роль Франции в конфликте: После ввода войск у Москвы будет два варианта

Полтора года назад Президент сказал: «мы ещё ничего не начинали». Но вот пришёл новый 2024 год – и Запад понял, что все рассуждения сперва о «поражении России на поле боя», потом о «стратегическом тупике» на украинском ТВД оказались-​таки чушью (кто бы мог подумать), и что русские медленно, но верно начинают «начинать».