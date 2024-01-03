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Захарян сыграл 1 минуту против «Алавеса» – вышел на 92-й. Он пропустил предыдущий матч из-за проблем с мышцами

Захарян сыграл 1 минуту против «Алавеса» – вышел на 92-й. Он пропустил предыдущий матч из-за проблем с мышцами

Хавбек «Сосьедада» вышел на поле на 92-й минуте при счете 0:1, заменив Такефусу Кубо. Захарян пропустил предыдущую игру с «Кадисом» (0:0) из-за проблем с мышцами.

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