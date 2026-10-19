Россияне обсуждают роскошный круиз и считают, сколько бы пришлось копить на такое путешествие. фото: HeckepicsВ Instagram (запрещенная в России экстремистская организация) (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ) турагентства halaltravelservices появился пост с предложением отправиться в десятидневный круиз по Антарктиде.
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