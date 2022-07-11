Ванилла SU

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Пляжная мода: платья, которые не стыдно взять к морю женщинам за 50 на 48 размер одежды

Пляжная мода: платья, которые не стыдно взять к морю женщинам за 50 на 48 размер одежды

Существует огромный выбор платьев на любую фигуру. Чтобы выглядеть стильно и модно, необходимо ориентироваться на две основные вещи: выбирать яркие цвета в одежде и обращать внимание на натуральные ткани.

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