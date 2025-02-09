В Госдуме предупредили об опасных ссылках в комментариях к постам в соцсетях

Член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин в интервью РИА Новости заявил о новой схеме мошенничества, набирающей популярность в социальных сетях и на платформах вроде YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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