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В Госдуме предупредили об опасных ссылках в комментариях к постам в соцсетях

В Госдуме предупредили об опасных ссылках в комментариях к постам в соцсетях

Член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин в интервью РИА Новости заявил о новой схеме мошенничества, набирающей популярность в социальных сетях и на платформах вроде YouTube.

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