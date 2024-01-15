Президент Украины Владимир Зеленский занят тем, что смотрит, где можно было бы получить что-нибудь еще, а США тем временем постепенно начали отдаляться от происходящего, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Науйок.
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