Депутат бундестага Науйок: Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь еще

Президент Украины Владимир Зеленский занят тем, что смотрит, где можно было бы получить что-нибудь еще, а США тем временем постепенно начали отдаляться от происходящего, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Науйок.