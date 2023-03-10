Военное обозрение

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Стержневой миномет: насколько реально его повторное рождение

Стержневой миномет: насколько реально его повторное рождение

Германский «гранатный миномет» в действии Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.

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