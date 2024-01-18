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В США признали, что "чудо-оружие" НАТО не обеспечило ВСУ успешный "контрнаступ"

"Чудо-оружие" НАТО не смогло обеспечить Украине успешное контрнаступление, заявили бывший глава миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер.

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