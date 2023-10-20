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Отстоять Сандату, или что проглядел Миллер

Отстоять Сандату, или что проглядел Миллер

"Война" между структурами ПА "Газпром" и жителями села Сандата в Сальском районе Ростовской области началась 8 лет назад, с тех пор, как в поселке Сандата состоялась памятная проверка приборов учета газа сотрудниками ООО "Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону".

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