Отстоять Сандату, или что проглядел Миллер

"Война" между структурами ПА "Газпром" и жителями села Сандата в Сальском районе Ростовской области началась 8 лет назад, с тех пор, как в поселке Сандата состоялась памятная проверка приборов учета газа сотрудниками ООО "Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону".