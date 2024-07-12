Украинский кризис: «Ничего не делая, Трамп сделает все»

Дональд Трамп в случает своей победы на президентских выборах в США не станет распускать НАТО. Об этом в интервью в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил независимый бельгийский политический аналитик, профессор Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».