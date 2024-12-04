В России предложили допускать 16-летних граждан к тяжелым производствам

В Минпромторге считают, что это позволит заключать со студентами договоры об оплачиваемой практике Министерство промышленности и торговли России предложило допускать к тяжелым производствам лиц старше 16 лет.
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