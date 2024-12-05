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Рябков: Рябков: Москва изучит предложения Трампа по Украине, но не в ущерб своим интересам

Рябков: Рябков: Москва изучит предложения Трампа по Украине, но не в ущерб своим интересам

Замглавы МИД России Сергей Рябков дал интервью CNN.Москва будет готова рассмотреть предложения нового президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, но своими национальными интересами не поступится, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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