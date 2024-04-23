Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Далласом». «Вегас» повел в серии плей-офф НХЛ – 1-0

«Вегас» на выезде обыграл «Даллас» (4:3) в 1-м матче первого ранда Кубка Стэнли. Российский нападающий Иван Барбашев сделал голевую передачу в первом периоде этой игры и заработал первое очко в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.
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