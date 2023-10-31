Врач Чудаков: фастфуд может исчезнуть через 20 лет

Cоруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet Сергей Чудаков, кандидат медицинских наук, семейный врач, в беседе с RT рассказал, что примерно через 20 лет трансформация образа жизни современного человека в сторону осознанного подхода к здоровью может привести к исчезновению индустрии фастфуда в том виде, в котором её привыкли видеть.
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