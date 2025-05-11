Пушков: Не Макрону решать что достаточно, а что нет

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что что не президенту Франции Эммануэлю Макрону решать, что достаточно, а что нет в предложении России к Украине.
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