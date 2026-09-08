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Киву про 1:2 с «Реалом»: «Доволен смелостью «Интера», мы провели хороший матч на «Бернабеу»

Кристиан Киву не зол из-за того, как именно «Интер» уступил « Реалу » (1:2) в Лиге чемпионов. «Я совсем не злюсь, я доволен своей командой – ее смелостью и тем, как она справлялась с трудными моментами.

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