Киву про 1:2 с «Реалом»: «Доволен смелостью «Интера», мы провели хороший матч на «Бернабеу»

Кристиан Киву не зол из-за того, как именно «Интер» уступил « Реалу » (1:2) в Лиге чемпионов. «Я совсем не злюсь, я доволен своей командой – ее смелостью и тем, как она справлялась с трудными моментами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым