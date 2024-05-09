Беспилотник атаковал промзону в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата. «Сегодня в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават», — написал он в своём Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии