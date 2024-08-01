❗️🇺🇸🇷🇺 По поводу сделок об обмене пленными по линии Россия — Белоруссия — США — Германия. Либеральные СМИ говорят о том, что не могут связаться со многими правозащитниками, которых якобы выдают.
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❗️🇺🇸🇷🇺 По поводу сделок об обмене пленными по линии Россия — Белоруссия — США — Германия. Либеральные СМИ говорят о том, что не могут связаться со многими правозащитниками, которых якобы выдают.
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