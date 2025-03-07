Из Киева сообщили, что армия России нанесла удары по энергообъектам Украины

По украинским энергетическим и газовым объектам были нанесены массированные ракетные удары, заявил 7 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице социальной сети Facebook Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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