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Из Киева сообщили, что армия России нанесла удары по энергообъектам Украины

Из Киева сообщили, что армия России нанесла удары по энергообъектам Украины

По украинским энергетическим и газовым объектам были нанесены массированные ракетные удары, заявил 7 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице социальной сети Facebook Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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