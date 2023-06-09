Чем новая «Русалочка» отличается от старой: сравниваем по кадрам

Disney всё-таки не устаёт делать ремейки своих культовых мультфильмов. К счастью, «Русалочка» подошла к своему анимационному аналогу достаточно близко, добавив всего несколько отличающихся деталей — но тем интереснее их находить и разбирать.
Disney всё-таки не устаёт делать ремейки своих культовых мультфильмов. К счастью, «Русалочка» подошла к своему анимационному аналогу достаточно близко, добавив всего несколько отличающихся деталей — но тем интереснее их находить и разбирать.
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