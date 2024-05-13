Кубок DOGMA: в Краснодаре состоялся памятный турнир по футболу среди жителей четырех микрорайонов

Кубок DOGMA: в Краснодаре состоялся памятный турнир по футболу среди жителей четырех микрорайоновВ Краснодаре дружеская игра в футбол объединила четыре квартала: «Самолёт», «Парк Победы», «Рекорд» и «На Красных Партизан».
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