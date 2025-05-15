Левандовски в 13-й раз стал чемпионом страны. У форварда «Барсы» 31 трофей за карьеру

Вместе с каталонским клубом 36-летний поляк выиграл Ла Лигу. Это 31-й трофей в карьере нападающего. Три титула он завоевал в составе польского «Леха», 4 – в «Боруссии» Дортмунд, 19 – в «Баварии» и 5 – в качестве игрока «Барселоны».