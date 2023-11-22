Ну вот власть у тебя, и что ты сделаешь?!

ВМ Владимир Минаков Интересно написали. Чтобы управлять - нужно научить, но при этом ротация. Можно раз в год или два... Так чтобы научить управлять страной, нужно попробовать управлять хотя бы бригадой. Или отделением солдат в армии... Даже на должность мастера или прораба рекомендуют тех, кто имеет образование и стаж руководства, иначе, как правило, будет не собака хвостом управлять, а хвост собакой. Так вот на ответственных высоких должностях, человек ( особенно без мощного опыта работы с коллективом), с полгода только будет вникать в метод работы, в подход к работникам, а там, глядишь, и перевыборы... Однажды Горбачёв затеял выборы руководителей - все личные претензии были излиты на директоров, избрали новых, "своих", и завалили работу предприятий - начались новые назначения "угодных", от кого зависело избрание, пошли склоки, а не работа... А о должности президента страны и говорить не нужно - тонны наглядных примеров, Аргентина из последних...

Алина Белова Автор толково, справедливо написал. БРАВО автору. Поддерживаю на все 100%. Для того, чтобы давать оценку надо знать хотя бы АЗЫ экономики и финансов. Возмущаются те, кто не понимает и не знает как и откуда всё берётся, делается.