Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Ну вот власть у тебя, и что ты сделаешь?!

Ну вот власть у тебя, и что ты сделаешь?!

Отовсюду исключительно обличающие речи. Не жалея терминов, знатоки костерят действительность. Акцент, понятно, всегда на представителей госаппарата.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Интересно написали. Чтобы управлять - нужно научить, но при этом ротация. Можно раз в год или два...  Так чтобы научить управлять страной, нужно попробовать управлять хотя бы бригадой. Или отделением солдат в армии...  Даже на должность мастера или прораба рекомендуют тех, кто имеет образование и стаж руководства, иначе, как правило, будет не собака хвостом управлять, а хвост собакой. Так вот на ответственных высоких должностях, человек ( особенно без мощного опыта работы с коллективом), с полгода только будет вникать в метод работы, в подход к работникам, а там, глядишь, и перевыборы... Однажды Горбачёв затеял выборы руководителей - все личные претензии были излиты на директоров, избрали новых, &quot;своих&quot;, и завалили работу предприятий - начались новые назначения &quot;угодных&quot;, от кого зависело избрание, пошли склоки, а не работа... А о должности президента страны и говорить не нужно - тонны наглядных примеров, Аргентина из последних...
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1 час.
Алина Белова
Автор толково, справедливо  написал. БРАВО  автору. Поддерживаю на все 100%.  Для того, чтобы  давать оценку надо знать хотя бы  АЗЫ   экономики  и финансов. Возмущаются те, кто не понимает  и  не знает как и откуда всё берётся, делается.
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1 час.
леонид рыбаков
значит все кто у власти справедливо царствуют .А место есть в этой стране простым селянам и рабочим в самой богатой стране мира . 40 процентов полезных ископаемых на 2 процента населения земного шарика. Один бедуин нашел нефть и все бедуины живут в шоколаде . А   у как только что то найдут нам как ярмо на шею а еще и с родных мест без компенсации выгоняют то территории дарят то леса в аренду сдают .НЕ ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМИ .но то что у нас это это клановая структура абсолютно все дети руководителей величайшие гениальные руководители НО ПО ВЫВОЗУ БОГАТСТВ ИЗ СТРАНЫ
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42 мин.

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