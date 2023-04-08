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Басурин в день прощания с убитым военкором Татарским призвал к полной победе над Украиной и принуждению Киева к капитуляции

Басурин в день прощания с убитым военкором Татарским призвал к полной победе над Украиной и принуждению Киева к капитуляции

Бывший спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в день прощания с убитым военным корреспондентом Владленом Татарским призвал к полной победе над Украиной и принуждению киевской стороны к капитуляции.

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