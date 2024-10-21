В Ростовской области дошкольников приняли в «Юнармию» и устроили им встречу с участниками СВО

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Важные новости России за неделю сообщают, что в Ростовской области дети-дошкольники стали новыми членами «Юнармии» и смогли пообщаться с участниками специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии