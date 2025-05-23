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Мода и Шоу-бизнес

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Анну Асти обвинили в плагиате обложки для нового трека

Анну Асти обвинили в плагиате обложки для нового трека

Анну Асти обвинили в плагиате обложки для нового трека. Исполнительница из Челябинска Софья Солодовник (Sofya Soul) обратила внимание на сходство обложек её песни «Дай мне силы» и нового трека Асти «Высшие силы».

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