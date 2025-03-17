Обманутых дольщиков сменили пострадавшие на ниве ИЖС

Карелия пополнила список регионов, где граждане обожглись на льготном кредитовании Текст: Антонина Кябелева Карельские семьи, пострадавшие от действий строительной компании ООО «Амперия», недавно обратились к Главе РК с просьбой о помощи.
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