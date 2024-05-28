ПМЭФ-2024: В Санкт-Петербурге образовался острый дефицит экскортниц

Необычное явление зафиксировано в Санкт-Петербурге, там в преддверии Петербургского международного экономического форума образовался острый дефицит эскортниц … По информации местных агентств, оказывающих подобные услуги, за шесть дней были забронированы 650 анкет их клиенток.