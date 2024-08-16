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Наводчики на Путина рядом с нами?! Мурзагулов* рассказал о предателях на самом высоком уровне

Наводчики на Путина рядом с нами?! Мурзагулов* рассказал о предателях на самом высоком уровне

Рядом с Путиным находятся люди, готовые предать его при удобном случае, заявил Мурзагулов* украинским СМИ.

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