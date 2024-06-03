Бузову раскритиковали за выступление в Уфе: «Неуместно, вызывающе»

УФА, 3 июня, ФедералПресс. Ольга Бузова выступила в Уфе на День защиты детей в откровенном наряде. Ее образ раскритиковали местные жители и депутаты, отметив, что она не уделила внимания традициям региона, где выступила.
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