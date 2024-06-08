ВТБ: реализация инфраструктурных проектов может принести экономике РФ до 1,5 процента ежегодно

Запланировано развитие транспортно-логистических коридоров и почти 50 обходов городов Как отмечают аналитики «ВТБ Инфраструктурный Холдинг», в ближайшие годы перед российской инфраструктурой будут стоять глобальные вызовы: развитие удобных и готовых к большим грузо- и пассажиропотокам транспортно-логистических коридоров и почти 50 обходов городов, запуск первой высокоскоростной магистрали, строительство 40 кампусов мирового уровня, создание десяти всесезонных федеральных курортов в разных частях страны.