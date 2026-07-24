Антон Квитковских может расстаться с «Локомотивом-Кубань»

По сообщению «Спорт-Экспресс», Антон Квитковских близок к уходу из «Локомотива-Кубань». В прошедшем сезоне 25-летний форвард набирал 8,7 очка, 3,9 подбора и 1,1 передачи за 21,7 минуты в среднем в Лиге ВТБ, реализуя 53,5% двухочковых и 32,2% трехочковых бросков.
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