Антон Квитковских может расстаться с «Локомотивом-Кубань»

По сообщению «Спорт-Экспресс», Антон Квитковских близок к уходу из «Локомотива-Кубань». В прошедшем сезоне 25-летний форвард набирал 8,7 очка, 3,9 подбора и 1,1 передачи за 21,7 минуты в среднем в Лиге ВТБ, реализуя 53,5% двухочковых и 32,2% трехочковых бросков.