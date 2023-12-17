К такому жизнь вас не готовила: это автодом для Барби!

Фильм «Барби» здорово встормошил самые разные сферы жизни. Чего только стоила официальная реклама с гигантской куклой, шагающей с экрана! А неофициальное приложение, меняющее фото людей на героев кукольного мира? Не пощадил тренд и святая святых: одну из самых брутальных машин современности Ford Bronco додумались выкрасить в розовый.