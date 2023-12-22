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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как запечь свиные ребрышки, не маринуя заранее и чтобы они были сочными и мягкими. Показываю способ «в глазури»

Рецепт приготовления свиных ребрышек в глазури мне нравится не только тем, что они получаются очень эффектными, красивыми и румяными, но еще и тем, что к такому блюду не требуется дополнительно подавать никакой соус.

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