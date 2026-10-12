В Южном Медведкове прошёл обход территории

В ходе обхода территории в Южном Медведкове заместитель главы управы Константин Абрагимов встретился с жителями многоквартирных домов, расположенных по адресам: Ясный проезд, дома 18, 16, 14 и 12к2.
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