Медведково
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Медведково

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В Южном Медведкове прошёл обход территории

В ходе обхода территории в Южном Медведкове заместитель главы управы Константин Абрагимов встретился с жителями многоквартирных домов, расположенных по адресам: Ясный проезд, дома 18, 16, 14 и 12к2.

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