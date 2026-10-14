NYT: Остановка металлургии грозит Украине потерей 7% экономики

Систематические удары по энергетике, портам, железным дорогам и металлургическим заводам привели к фактической остановке сталелитейной отрасли Украины.
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