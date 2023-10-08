Страшная тайна Эйлин-Мора: куда на самом деле исчезли смотрители маяка

В 2019 году был выпущен художественный фильм «Исчезновение», который основан на реальных событиях. В декабре 1900 года трое смотрителей исчезли без следа с острова Эйлин-Мор, что до сих пор остается неразгаданной тайной.
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