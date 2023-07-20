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Экс-защитник ЦСКА Бекао прибыл в Стамбул на переговоры с «Фенербахче»

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао может перейти в «Фенербахче». 27-летний бразилец прибыл в Стамбул на переговоры с турецким клубом и медосмотр.

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