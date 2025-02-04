Программист сыграл в классическую Doom внутри поисковой строки Google

Даже Палачу Рока иногда нужно что-то найти, будь то патроны или оружие. Теперь во время процесса герой может не отвлекаться от убийства демонов, потому что классическую Doom портировали в поисковик Google.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии