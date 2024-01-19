Новый номер тематического журнала о высших художественно-технических мастерских доступен в павильоне «Макет Москвы»

Ежеквартально в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ для гостей выходит новый выпуск тематического журнала, тиражом 50 тысяч экземпляров, который распространяется бесплатно на стойках при выходе из павильона.
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